Саудовский клуб готов подписать хавбека Манчестер Юнайтед

Каземиро может перейти в Аль-Иттихад.

Хавбек Манчестер Юнайтед Каземиро может продолжить карьеру, пишет ESPN.

Напомним, что бразилец покинет английский клуб летом после окончания контракта.

В подписании Каземиро заинтересован Аль-Иттихад, однако его трансфер будет зависеть от двух факторов.

Во-первых, саудовский клуб ищет себе нового ведущего игрока вместо Бензема. А именно подписание Каземиро будет зависеть от того, останется ли в клубе Фабиньо.

