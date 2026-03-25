Саудовский клуб готов подписать хавбека Манчестер Юнайтед

Каземиро может перейти в Аль-Иттихад.
Сегодня, 19:40       Автор: Андрей Безуглый
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Хавбек Манчестер Юнайтед Каземиро может продолжить карьеру, пишет ESPN.

Напомним, что бразилец покинет английский клуб летом после окончания контракта.

В подписании Каземиро заинтересован Аль-Иттихад, однако его трансфер будет зависеть от двух факторов.

Во-первых, саудовский клуб ищет себе нового ведущего игрока вместо Бензема. А именно подписание Каземиро будет зависеть от того, останется ли в клубе Фабиньо.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль заменит Салаха сразу двумя игроками.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

