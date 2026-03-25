Ливерпуль намерен заменить Салаха сразу двумя игроками

Ливерпуль готовится к уходу Мохамеда Салаха, пишет Фабрис Хокинс.

По информации инсайдера, мерсисайдцы намерены подписать сразу двоих игроков на место египтянина.

Главной целью Ливерпуля будет Майкл Олисе, однако убедить Баварию отпустить игрока будет очень сложно.

Также среди целей есть Усман Диоманде и Франсишку Консейсау. За первого предстоит побороться с другими топ-клубами, а португалец выглядит реальным вариантом.

Также Ливерпуль следит за ситуацией с Брэдли Барколя. В текущий момент француз ведет переговоры о продлении контракта с ПСЖ.

Ранее также сообщалось, что клуб МЛС готов сделать предложение Салаху.

