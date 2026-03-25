Салах может оказаться в одной команде с другой суперзвездой

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах уже привлек внимание других клубов.

Напомним, что накануне египтянин заявил, что покинет Ливерпуль по завершении сезона.

Как утвержает Independent, Интер Майами готов пригласить футболиста к себе в качестве свободного агента.

При этом в составе американского клуба уже заняты все слоты под игроков, чьи зарплаты могут превышать лимит. Следовательно клубу придется с кем-то расстаться.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 34 матча, отличившись десятью голами и девятью ассистами.

Ранее также сообщалось, что руководство Реала также хочет сохранить свою звезду.

