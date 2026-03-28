Клуб МЛС опроверг слухи о подписании Мохамеда Салаха

Мохамед Салах, который сообщил, что для него этот сезон в АПЛ и в футболке Ливерпуля станет последним, заинтересовал ряд команд, которые захотят подписать вингера как свободного агента.

Как сообщает ESPN, главным кандидатом на подписание египтянина стал Аль-Иттихад. Отмечается, что клуб возобновил работу над трансфером Мохамеда Салаха.

Однако сообщалось, что помимо этой команды за 33-летним игроком следит команда из МЛС, а именно Интер Майами, и что сам Лионель Месси работает над трансфером Салаха.

Но по новой информации инсайдера Фабрицио Романо это неправда: команда из Майами не ведет никаких переговоров, и единственный заинтересовавшийся клуб услугами вингера - Аль-Иттихад.

🚨❌ Inter Miami are not working on a deal to bring in Mo Salah, despite reports.



No talks or conversations so far.



К слову, игрок Интер Майами получил уникальное для спорта достижение.

