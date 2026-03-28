Клуб МЛС опроверг слухи о подписании Мохамеда Салаха

Месси не работает над подписанием вингера сбрной Египта.
Сегодня, 11:05       Автор: Валентина Чорноштан
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Мохамед Салах, который сообщил, что для него этот сезон в АПЛ и в футболке Ливерпуля станет последним, заинтересовал ряд команд, которые захотят подписать вингера как свободного агента.

Как сообщает ESPN, главным кандидатом на подписание египтянина стал Аль-Иттихад. Отмечается, что клуб возобновил работу над трансфером Мохамеда Салаха.

Однако сообщалось, что помимо этой команды за 33-летним игроком следит команда из МЛС, а именно Интер Майами, и что сам Лионель Месси работает над трансфером Салаха.

Но по новой информации инсайдера Фабрицио Романо это неправда: команда из Майами не ведет никаких переговоров, и единственный заинтересовавшийся клуб услугами вингера - Аль-Иттихад.

К слову, игрок Интер Майами получил уникальное для спорта достижение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохамед Салах Фабрицио Романо ФК Интер Майами

Статьи по теме

Саудовский клуб возобновил переговоры о подписании Салаха Саудовский клуб возобновил переговоры о подписании Салаха
Салах может оказаться в одной команде с другой суперзвездой Салах может оказаться в одной команде с другой суперзвездой
Агент Салаха сделал заявление о его будущем после решения покинуть Ливерпуль Агент Салаха сделал заявление о его будущем после решения покинуть Ливерпуль
Травма Рафиньи вызвала раздражение в Барселоне Травма Рафиньи вызвала раздражение в Барселоне

Видео

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Швеции в отборе ЧМ-2026 и сыграют товарищеский матч с Албанией
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Футбол сегодня: матчи первой и второй лиги Украины
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: определена дата доигровки матча 15-го тура Металлист 1925 - Верес
просмотров

Последние новости

Европа12:51
Травма Рафиньи вызвала раздражение в Барселоне
НБА12:21
Дончич повторяет достижения Джордана, став рекордсменом Лейкерс
ММА11:54
Ярослав Амосов проведёт второй бой в UFC
Европа11:26
Алекс Бальде может продолжить карьеру в Англии
Другие страны11:05
Клуб МЛС опроверг слухи о подписании Мохамеда Салаха
Формула 110:31
Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Японии
Формула 110:15
Гран-при Японии: Антонелли выиграл второй поул подряд, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й
Теннис09:59
Виталий Сачко пробился в полуфинал Челленджера
НБА09:38
Леброн Джеймс совершил уникальный ассист в истории НБА
НХЛ09:18
НХЛ: Баффало проиграл Детройту, а Рейнджерс забили 6 голов
