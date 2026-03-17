Каземиро не сумел переубедить руководство Манчестер Юнайтед

Хавбек Манчестер Юнайтед Каземиро точно покинет клуб летом, сообщает BBC.

34-летний бразилец проводит, вероятно, свой лучший сезон в АПЛ. Это снова подняло вопрос о возможном продлении контракта с игроком.

Кроме того, некоторые игроки манкунианцев в интервью намекали на то, что Каземиро останется. А болельщики скандировали "Еще год" после гола бразильца в ворота Астон Виллы.

Тем не менее руководство клуба не намерено менять свое решение из-за результатов Каземиро.

Уход бразильца считает важным шагом в перестройке команды, так как это сильно разгрузит зарплатную ведомость и позволит провести более уверенное трансферное окно.

