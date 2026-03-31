Каземиро попрощался с болельщиками Манчестер Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро попрощался с фанатами английского клуба.

Напомним, что бразилец покинет манкунианцев предстоящим летом по истечении контракта.

Каземиро провел в Манчестере 155 матчей, отличившись 24 голами и 14 ассистами.

На официальном сайте клуба появилось прощальное письмо бразильца.

"Честно говоря, я не могу объяснить. Все, что я могу – это быть благодарным, потому что я действительно получаю огромное удовольствие. Не только я, но и вся моя семья. Для нас большая честь слышать, как фанаты выражают любовь и привязанность".

Многие думают, что так было лишь несколько месяцев после объявления об уходе, но я должен быть благодарен за то, что с самого первого дня, как я приехал сюда, фанаты прекрасно относились к омне и к моей семье. Я благодарен болельщикам Юнайтед и запомню их на всю жизнь. Надеюсь, я не заплачу при прощании, потому что это прекрасный опыт. Моя жена уже плакала на днях, когда фанаты просили продлить контракт со мной еще на один год. Я просто хочу насладиться этим, насладиться всеми этими моментами, и я буду болельщиком Манчестер Юнайтед до конца жизни

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед будет трудно продать Онана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!