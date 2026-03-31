iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Каземиро попрощался с болельщиками Манчестер Юнайтед

Бразилец рассыпался в благодарностях.
Сегодня, 21:55       Автор: Андрей Безуглый
Каземиро / Getty Images
Полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро попрощался с фанатами английского клуба.

Напомним, что бразилец покинет манкунианцев предстоящим летом по истечении контракта.

Каземиро провел в Манчестере 155 матчей, отличившись 24 голами и 14 ассистами.

На официальном сайте клуба появилось прощальное письмо бразильца.

"Честно говоря, я не могу объяснить. Все, что я могу – это быть благодарным, потому что я действительно получаю огромное удовольствие. Не только я, но и вся моя семья. Для нас большая честь слышать, как фанаты выражают любовь и привязанность".

Многие думают, что так было лишь несколько месяцев после объявления об уходе, но я должен быть благодарен за то, что с самого первого дня, как я приехал сюда, фанаты прекрасно относились к омне и к моей семье. Я благодарен болельщикам Юнайтед и запомню их на всю жизнь.

Надеюсь, я не заплачу при прощании, потому что это прекрасный опыт. Моя жена уже плакала на днях, когда фанаты просили продлить контракт со мной еще на один год. Я просто хочу насладиться этим, насладиться всеми этими моментами, и я буду болельщиком Манчестер Юнайтед до конца жизни

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед будет трудно продать Онана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: каземиро

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся в товарищеском матче с Албанией
просмотров
Футбол сегодня: товарищеский матч сборной Украины и второй раунд отбора на ЧМ-2026
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 24-го тура
просмотров
NaVi вышли в финал BLAST Open Spring 2026
просмотров
Ястремская успешно стартовала на турнире в Чарльстоне, обыграв "нейтралку"
просмотров

Последние новости

Европа23:10
Украина - Албания: видео голов
Киберспорт22:50
NaVi начнут квалификацию BLAST Slam VII матчем против росиян
Европа22:30
Саудовский клуб интересуется лидером Барселоны
Украина22:20
Защитник Полесья дебютировал за сборную Украины
Европа21:55
Каземиро попрощался с болельщиками Манчестер Юнайтед
Украина21:42
Украина провела срочную замену в стартовом составе на спарринг с Албанией
Европа21:20
УЕФА может оштрафовать английский клуб
Европа20:55
Молодежная сборная Украины одолела Венгрию в квалификации Евро-2027
Формула 120:40
Аджар назвал главную проблему болида Ред Булл
Украина20:38
Украина огласила стартовый состав на спарринг с Албанией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK