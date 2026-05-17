СМИ раскрыли тактические планы Алонсо в Челси

Журналисту издания Sky Sports стало известно, кого Хаби Алонсо подпишет этим летом в состав Челси.

По имеющейся информации, в ближайшее трансферное окно лондонцы подпишут 3-4 игроков, акцент это усиление позиции центрального защитника. Отмечается, что некоторые игроки также покинут команду.

Добавим, что испанский специалист не будет применять схему в три защитника, как он делал, возглавляя Байер. Вполне возможно, что в Челси будет схема с четырьмя защитниками, также Алонсо станет использовать разные сочетания расстановок.

Также журналист добавляет, что полная вовлечённость 44-летнего испанца наступит уже в следующем сезоне, а в матче во вторник против Тоттенхэма командой будет руководить Калум Макфарлейн.

