Украина - Албания: видео обзор матча

Во вторник, 31 марта, сборные Украины и Албании встречаются в товарищеском поединке.

"Сине-желтым" удалось быстро открыть счет, но арбитр не засчитал взятие ворот.

А уже по всем правилам украинцы смогли еще раз поразить ворота Албании лишь на 46-й минуте. Гуцуляк точным ударом головой завершил атаку своей команды.

В итоге с минимальным преимуществом украинской сборной матч и завершился.

Украина - Албания: видеообзор матча

Украина - Албания 1:0

Гол: Гуцуляк, 46

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 19 - 5

Удары в створ: 5 - 3

Угловые: 3 - 4

Фолы: 13 - 3

