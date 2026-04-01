Украина - Албания: видео обзор матча

Вашему вниманию видео голов товарищеского поединка.
Сегодня, 00:19       Автор: Андрей Безуглый
Алексей Гуцуляк / Getty Images
Во вторник, 31 марта, сборные Украины и Албании встречаются в товарищеском поединке.

"Сине-желтым" удалось быстро открыть счет, но арбитр не засчитал взятие ворот.

А уже по всем правилам украинцы смогли еще раз поразить ворота Албании лишь на 46-й минуте. Гуцуляк точным ударом головой завершил атаку своей команды.

В итоге с минимальным преимуществом украинской сборной матч и завершился.

Украина - Албания 1:0
Гол: Гуцуляк, 46

Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 19 - 5
Удары в створ: 5 - 3
Угловые: 3 - 4
Фолы: 13 - 3

Полную версию матча смотрите тут.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


