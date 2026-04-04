iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Сент-Луис забросил 6 шайб, Айлендерс проиграли Филадельфии

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
4 апреля, 09:16       Автор: Валентина Чорноштан
В ночь на субботу, 4 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча.

Результаты матчей НХЛ за 3 апреля

Айлендерс – Филадельфия – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шайбы:
0:1 – 13 Типпет (Сэнхайм)
0:2 – 15 Бамп (Кэйтс, Мичков)
0:3 – 22 Мичков
1:3 – 35 Пажо (Хольмстрем, Барзэл)
1:4 – 49 Сэнхайм (Бамп, Мичков)

Анахайм – Сент-Луис – 2:6 (2:3, 0:2, 0:1)

Шайбы:
1:0 – 1 Пелинг (Зеллвегер, Мактавиш)
1:1 – 5 Томас (Парайко, Броберг)
1:2 – 11 Холлоуэй (Томас, Нейборс)
2:2 – 16 Вил (Хеллесон, Пелинг)
2:3 – 18 Берггрен (Сутер)
2:4 – 23 Сутер (Нейборс, Такер)
2:5 – 36 Парайко (Кайру, Дворски)
2:6 – 41 Холлоуэй (Броберг, Томас)

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK