Чисора и Уайлдер взвесились перед боем

Боксеры выйдут на ринг 4 апреля.
4 апреля, 09:50       Автор: Валентина Чорноштан
Дерек Чисора – Деонтей Уайлдер / Getty Images
Уже в эту субботу в Лондоне на арене O2 пройдет бой между Деонтеем Уайлдером и Дереком Чисорой.

Накануне состоялась церемония взвешивания перед боксерским поединком между американцем и британцем.

Чисора показал на весах 121 кг, а его соперник Уайлдер, 102,7 кг. Добавим, что для Дерека этот вес стал рекордным.

Бывший претендент на чемпионский титул за 49 прошлых боев никогда не показывал вес выше 119 кг.

Ранее  Эдди Хирн назвал ключевой фактор боя Уайлдер - Чисора.

Уайлдер раздельным решением судей победил Чисору
