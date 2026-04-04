НБА: Никс разгромили Буллс, Даллас уступил Орландо
В ночь на субботу, 4 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.
Результаты матчей НБА за 3 апреля
Филадельфия – Миннесота – 115:103 (19:17, 22:30, 42:24, 32:32)
Филадельфия: Джордж (23 + 6 передач + 6 потерь), Макси (21 + 8 передач), Эмбиид (19 + 13 подборов + 7 передач), Эджкомб (8), Барлоу (7 + 10 подборов) — старт; Убре (21), Граймс (10), Драммонд (4), Бона (2).
Миннесота: Рэндл (21 + 7 подборов), Досунму (19), Дивинченцо (11), Эдвардс (8), Гобер (5 + 16 подборов) — старт; Хайлэнд (21), Рид (12 + 7 подборов), Андерсон (6), Шэннон (0).
Шарлотт – Индиана – 129:108 (38:24, 31:26, 31:32, 29:26)
Шарлотт: Миллер (22), Кнюппель (20), Бриджес (19), Болл (18 + 9 передач), Колкбреннер (7 + 8 подборов) — старт; Джеймс (13), Уайт (11), Коннотон (7), Грин (6), Мэнн (4), Тиллман (2).
Индиана: Сиакам (30 + 7 подборов), Джексон (16), Браун (12 + 9 подборов), Хафф (12), Шеппард (7) — старт; Топпин (11), Джонс (7 + 10 передач), Питер (6), Поттер (4), Томпсон (3).
Бруклин – Атланта – 107:141 (25:35, 30:36, 30:27, 22:43)
Бруклин: Клэкстон (16), Траоре (13), Клауни (12), Мэнн (8), Пауэлл (6) — старт; Смит (15), Джонсон (11), Майнотт (10), З. Уильямс (8), Скотт (6), Сараф (2).
Атланта: Макколлум (25 + 7 передач), Александер-Уокер (21), Джонсон (18 + 11 подборов), Оконгву (15 + 7 подборов), Дэниэлс (11 + 6 передач + 5 перехватов) — старт; Кисперт (13), Куминга (12), Колоко (5), Гуйе (5), Ньюэлл (5), Уоллес (4), Винсент (3), Рисаше (2), Хьюстан (2), Хилд (0).
Нью-Йорк – Чикаго – 136:96 (38:16, 40:25, 30:31, 28:24)
Нью-Йорк: Ануноби (31 + 8 подборов), Брансон (17 + 10 передач), Робинсон (17 + 11 подборов), Бриджес (12), Харт (7 + 11 подборов) — старт; Шэмет (8), Колек (8), Сохан (7 + 8 подборов), Хукпорти (6), Макбрайд (6), Диавара (6), Дадье (5), Кларксон (4), Альварадо (2).
Чикаго: Джонс (13 + 8 передач), Бузелис (11), Окоро (7), Гидди (6), Ябуселе (5) — старт; Секстон (19), Миллер (14), Олбрич (8), Уильямс (7), Диллингэм (3), Кавамура (3), Маккланг (0).
Мемфис – Торонто – 96:128 (21:26, 20:33, 31:37, 24:32)
Мемфис: Джексон (30), Кауард (15), Смолл (14), Хендрикс (9), Рупер (4) — старт; Уайтхэд (8), Okani (7 + 7 подборов), Уильямсон (5), Бал (2), Мэйшэк (2).
Торонто: Барретт (25), Ингрэм (17 + 7 подборов), Барнс (10 + 6 передач + 5 потерь), Пелтль (8 + 7 подборов), Уолтер (7 + 8 подборов) — старт; Мюррэй-Бойлс (19), Шэд (11 + 6 передач), Мамукелашвили (10), Лоусон (8), Дик (7), Джексон-Дэвис (4), Бэттл (2), Мобо (0), Мартин (0).
Милуоки – Бостон – 101:133 (26:43, 29:32, 21:30, 25:28)
Милуоки: Грин (15), Нэнс (14 + 10 подборов), Кузма (14 + 7 подборов), Дженг (9), Тернер (4) — старт; Принс (18), Райан (11), Джексон (7), Г. Харрис (5), Симс (3 + 6 передач), А. Адетокумбо (1), Т. Адетокумбо (0).
Бостон: Браун (26), Тейтум (23 + 11 подборов + 9 передач), Кета (19 + 10 подборов + 4 блок-шота), Уайт (17), Хаузер (13) — старт; Притчард (16 + 6 передач), Уолш (7), Бэсси (6), Шайерман (2), Гарза (2), Гонсалес (2), Харпер (0).
Хьюстон – Юта – 140:106 (34:22, 35:28, 38:28, 33:28)
Хьюстон: Дюрэнт (25 + 6 передач), Томпсон (21 + 8 подборов), Шенгюн (19), Смит (18), Шеппард (12 + 7 передач) — старт; Исон (16 + 7 подборов), Тэйт (7), Финни-Смит (7), А. Холидэй (6), Дэвисон (5), Окоги (2), Капела (2), Грин (0).
Юта: Уильямс (27 + 11 подборов), Бэйли (22), Сенсабо (20 + 6 потерь), Филиповски (17 + 7 подборов), Кончар (3) — старт; Тшибве (15 + 10 подборов), Чендлер (2), Мбенг (0).
Даллас – Орландо – 127:138 (31:38, 27:33, 34:40, 35:27)
Даллас: Флегг (51), Кристи (14), Маршалл (9), Гэффорд (7), Нембхард (2 + 7 подборов) — старт; Уильямс (23), Томпсон (18), Джонсон (2), Смит (1), Пулакидас (0), Пауэлл (0), Миддлтон (0).
Орландо: Картер (28), Бэйн (27 + 7 подборов), Саггс (19 + 9 передач), Ф. Вагнер (18), Банкеро (10 + 7 подборов) — старт; да Силва (19), Кэйн (8), Картер (5), Битадзе (2), Ховард (2), Ричардсон (0), Пенда (0).
Сакраменто – Новый Орлеан – 117:113 (21:30, 34:36, 30:26, 32:21)
Сакраменто: Рейно (28 + 9 подборов), Клиффорд (23 + 7 передач), Дерозан (14), Ачиува (12 + 7 подборов), Картер (9) — старт; Плауден (17), Кардуэлл (6 + 8 подборов + 4 блок-шота), Хэйс (5), Макдермотт (3).
Новый Орлеан: Бей (20), Мерфи (13), Уильямсон (13), Мисси (6 + 7 подборов), Джонс (3) — старт; Фирс (28 + 7 подборов + 6 передач), Хоукинс (14), Куин (8 + 7 подборов), Пиви (8).
