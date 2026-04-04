Челси установил цену за скандального игрока

Руководство Челси на фоне скандалов вокруг Энцо Фернандеса установило ценник, за который игрок может покинуть клуб.

Лондонская команда не собирается держать в составе конфликтного футболиста, но в то же время не хочет продавать его дешевле, чем купила. Напомним, что трансфер для "синих" обошёлся в 121 миллион евро.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "пенсионеры" рассматривают предложения в районе 70-80 миллионов евро и выше.

Ранее аргентинец заявил, что мечтает играть за Реал, а в интервью также сообщил, что хотел бы жить в Мадриде. За это он был дисквалифицирован на два матча. Отмечается, что испанская команда с хавбеком не связывалась.

К слову, Барселона пытается договориться с Кристенсеном.

