СМИ сообщает о смерти мозга Мирчи Луческу
На текущий момент состояние румынского тренера Мирчи Луческу очень плачевное, накануне тренера ввели в искусственную кому, а сейчас в СМИ сообщают, что у Луческу зафиксирована смерть мозга, что считается необратимым.
#SONDAKİKA Mircea Lucescu hayatını kaybetti. pic.twitter.com/i8YmOYoSj3— Gusholder Haber Bülteni (@gusholderhaber) April 6, 2026
Добавим, что официального подтверждения о смерти 80-летнего наставника пока нет, однако румынские и турецкие новостные аккаунты в социальных сетях уже выражают соболезнования семье и близким легендарного тренера.
Hayata dar kapıdan çıktı; annesi hastanede temizlik görevlisiydi, yırtık ayakkabılarla büyüdü.— Arif Kızılyalın *️⃣ (@arifkizilyalin) April 6, 2026
Sonrasını biliyoruz; müthiş bir teknik direktör, 2000 Avrupa Süper Kupası..
Türkiye’de güzel izler bıraktı. Hiç unutmayacağım.. #Lucescu pic.twitter.com/Mzxebk93bD
Напомним, что 29 марта Луческу был госпитализирован после потери сознания перед тренировкой сборной Румынии из-за проблем с сердцем.
В пятницу, 3 апреля, румынский специалист перенес острый инфаркт миокарда, а 5 апреля стало известно, что тренер был переведен в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения состояния.
