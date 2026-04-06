СМИ сообщает о смерти мозга Мирчи Луческу

Плохие новости о румынском специалисте.
Сегодня, 11:38       Автор: Валентина Чорноштан
Мирча Луческу / Getty Images

На текущий момент состояние румынского тренера Мирчи Луческу очень плачевное, накануне тренера ввели в искусственную кому, а сейчас в СМИ сообщают, что у Луческу зафиксирована смерть мозга, что считается необратимым.

Добавим, что официального подтверждения о смерти 80-летнего наставника пока нет, однако румынские и турецкие новостные аккаунты в социальных сетях уже выражают соболезнования семье и близким легендарного тренера.

Напомним, что 29 марта Луческу был госпитализирован после потери сознания перед тренировкой сборной Румынии из-за проблем с сердцем.

В пятницу, 3 апреля, румынский специалист перенес острый инфаркт миокарда, а 5 апреля стало известно, что тренер был переведен в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения состояния.

