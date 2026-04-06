Защитник Интера Алессандро Бастони стремится перейти в Барселону

Игрок может взять участия в переговорах с Интером.

Алессандро Бастони хочет продолжить карьеру в каталонской команде, пишет Mundo Deportivo.

Из-за своего желания он хочет участвовать в переговорном процессе Барселоны с Интером. Отмечается, что такая стратегия от 26-летнего итальянца должна повлиять на то, чтобы Интер снизил цену за него.

Добавим, что руководству "сине-гранатовых" перед началом переговоров с миланской командой нужно заключить с Бастони предварительное соглашение.

Как сообщает источник, "нерадзурри" рассмотрят максимум снижение до 55-60 млн евро, но игрок еще может изменить решение относительно своей текущей команды.

К слову, футболисты Челси выступили за возвращение скандального игрока в стартовый состав.

