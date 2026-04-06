Защитник Интера Алессандро Бастони стремится перейти в Барселону

Игрок может взять участия в переговорах с Интером.
Сегодня, 13:55       Автор: Валентина Чорноштан
Алессандро Бастони / Getty Images

Алессандро Бастони хочет продолжить карьеру в каталонской команде, пишет Mundo Deportivo.

Из-за своего желания он хочет участвовать в переговорном процессе Барселоны с Интером. Отмечается, что такая стратегия от 26-летнего итальянца должна повлиять на то, чтобы Интер снизил цену за него.

Добавим, что руководству "сине-гранатовых" перед началом переговоров с миланской командой нужно заключить с Бастони предварительное соглашение.

Как сообщает источник, "нерадзурри" рассмотрят максимум снижение до 55-60 млн евро, но игрок еще может изменить решение относительно своей текущей команды.

К слову, футболисты Челси выступили за возвращение скандального игрока в стартовый состав.

Статьи по теме

Звезда Барселоны разочарован результатом личной игры в матче с Атлетико Звезда Барселоны разочарован результатом личной игры в матче с Атлетико
Барселона сообщила о травмах игроков после матча с Атлетико Барселона сообщила о травмах игроков после матча с Атлетико
Флик определился с будущим Канселу в Барселоне Флик определился с будущим Канселу в Барселоне
Двойное усиление Барселона на матч с Атлетико Двойное усиление Барселона на матч с Атлетико

Видео

Уайлдер раздельным решением судей победил Чисору
Уайлдер раздельным решением судей победил Чисору

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
просмотров
Футбол сегодня: матчи Жироны, Ювентуса, Милана и Бенфики
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Франция возглавила список
просмотров
УПЛ: Шахтер и ЛНЗ разгромили соперников, ничьи Оболони с Зарей и Полесья с Вересом
просмотров
Ястремская успешно стартовала на турнире в Чарльстоне, обыграв "нейтралку"
просмотров

Последние новости

Европа14:56
Бавария получает важное усиление перед матчем ЛЧ
НХЛ14:29
Кросби повторил достижение Дионна и Фрэнсиса
Европа13:55
Защитник Интера Алессандро Бастони стремится перейти в Барселону
Бокс13:27
Новый рейтинг WBO. На каких местах украинцы?
Европа12:58
Футболисты Челси выступили за возвращение скандального игрока в стартовый состав
НХЛ12:29
Айлендерс сменили главного тренера
НБА11:57
Лидер Лейкерс отправляется на лечение в Европу
Европа11:38
СМИ сообщает о смерти мозга Мирчи Луческу
Европа11:23
Звезда Барселоны разочарован результатом личной игры в матче с Атлетико
Бокс10:50
Украинский средневес встретится с сыном легенды Мосли на Zuffa Boxing
