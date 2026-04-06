Футболисты Челси выступили за возвращение скандального игрока в стартовый состав

Игроки "синих" хотят видеть Энцо в составе на решающий матч сезона.

Накануне главный тренер Челси Лиам Росеньор отстранил Энцо Фернандеса на два матча из-за его высказываний о желании жить в Мадриде.

Однако перед игрой с Манчестер Сити игроки лондонской команды хотят переубедить наставника выпустить аргентинца на матч АПЛ.

Отмечается, что после объявления о дисквалификации хавбека часть игроков Челси не поддержала его отстранение, поскольку на кону стоит участие в следующем сезоне Лиги чемпионов, а наличие в составе Фернандеса может усилить команду.

🚨💣 Tensión en Chelsea



Parte del vestuario no cayó bien los comentarios de Enzo Fernández sobre Madrid, pero la mayoría no respalda su sanción —menos aún con un solo partido por delante.



👀 Preocupación interna por su ausencia ante el Manchester City, con la clasificación a la… — Veronica Brunati (@verobrunati) April 5, 2026

Напомним, сейчас Челси занимает шестое место в турнирной таблице.

