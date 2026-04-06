Лидер Лейкерс отправляется на лечение в Европу

Надееться на быстрое восстановления перед плей-офф.

Лука Дончич получил растяжение задней поверхности бедра второй степени в матче против Оклахомы в третьей четверти.

Отмечается, что для полного восстановления после повреждения потребуется как минимум месяц, что не устраивает словенского защитника.

Из-за этого он отправился в Европу, чтобы попытаться ускорить своё возвращение на площадку, пишет ESPN. Предположительно, он пропустит последние пять матчей регулярного чемпионата.

Тем временем первый раунд плей-офф НБА начнётся 18 апреля.

