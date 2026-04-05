Уайлдер раздельным решением судей победил Чисору

В ночь на воскресенье, 5 апреля, в Лондоне состоялся бой между Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 43 КО) и Дереком Чисорой (36-14, 23 КО).

Уже в первом раунде британец мог получить дисквалификацию. После клинча у края ринга один из членов команды Чисоры выбежал на арену.

Но и целом Уайлдер намного лучше провел старт боя, уверенно доминируя в начальных раундах. Чисоре хоть и удалось немного вернуть преимущество, доминация американца была ощутимой.

Уже в восьмом раунде Уайлдер отправил соперника в нокдаун, а затем еще раз в 11-м, но Чисора все же продержался все 12 раундов.

Несмотря на два нокдауна, Уайлдер победил раздельным решением судей 115:111, 112:115, 115:113.

