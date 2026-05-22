Сборная Конго может быть не допущена на ЧМ-2026

Сборна ДР Конго может получить дисквалификацию на ЧМ-2026, пишет ESPN.

Сейчас в стране происходит вспышка вируса Эболы, из-за чего команда была вынуждена перенести сборы из Киншасы в Бельгию.

При этом исполнительный директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани настаивает, чтобы команда должна быть закрыта на карантин.

США требуют, чтобы сборная ДР Конго провела 21 день в закрытом карантине прежде, чем приехать на мундиаль в Хьюстон.

