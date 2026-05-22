iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сборная Конго может быть не допущена на ЧМ-2026

В стране сейчас вспышка Эболы.
Сегодня, 22:50       Автор: Андрей Безуглый
Сборная ДР Конго / Getty Images
Сборная ДР Конго / Getty Images

Сборна ДР Конго может получить дисквалификацию на ЧМ-2026, пишет ESPN.

Сейчас в стране происходит вспышка вируса Эболы, из-за чего команда была вынуждена перенести сборы из Киншасы в Бельгию.

При этом исполнительный директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани настаивает, чтобы команда должна быть закрыта на карантин.

США требуют, чтобы сборная ДР Конго провела 21 день в закрытом карантине прежде, чем приехать на мундиаль в Хьюстон.

Ранее также сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Защитник Шахтера присоединится к немецкому клубу Защитник Шахтера присоединится к немецкому клубу
Гран-при Канады: Мерседесы возглавили зачет первой практики Гран-при Канады: Мерседесы возглавили зачет первой практики
Подольски решил завершить карьеру Подольски решил завершить карьеру
ФИА может сократить дистанцию гонок в новом сезоне ФИА может сократить дистанцию гонок в новом сезоне

Видео

Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном
Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Серии А и украинских лиг, финалы кубков Франции и Турции
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

ЧМ-202622:50
Сборная Конго может быть не допущена на ЧМ-2026
Украина21:55
Защитник Шахтера присоединится к немецкому клубу
Формула 121:45
Гран-при Канады: Мерседесы возглавили зачет первой практики
Европа20:55
Подольски решил завершить карьеру
Формула 120:28
ФИА может сократить дистанцию гонок в новом сезоне
Теннис19:40
Завацкая снялась с квалификации Ролан Гарроса
Европа18:25
Серия А назвала лучших футболистов сезона
Украина17:45
Шахтер подписал легионера, оформившего покер в ворота Динамо
Европа16:54
Итальянский клуб сменил логотип
Теннис16:36
Калинина вышла в финал турнира в Рабате
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK