НХЛ: Флорида пропустила 5 голов от Оттавы, Даллас одолел Миннесоту
В ночь на пятницю, 10 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 14 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 9 апреля
Айлендерс – Торонто – 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Баффало – Коламбус – 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)
Монреаль – Тампа-Бэй – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Нью-Джерси – Питтсбург – 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Оттава – Флорида – 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)
Детройт – Филадельфия – 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)
Сент-Луис – Виннипег – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Чикаго – Каролина – 2:7 (1:2, 0:2, 1:3)
Колорадо – Калгари – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Юта – Нэшвилл – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Даллас – Миннесота – 5:4 (1:2, 2:2, 2:0)
Анахайм – Сан-Хосе – 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)
Сиэтл – Вегас – 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, по буллитам - 2:1)
Лос-Анджелес – Ванкувер – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!