НХЛ: Флорида пропустила 5 голов от Оттавы, Даллас одолел Миннесоту

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:29       Автор: Валентина Чорноштан
В ночь на пятницю, 10 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 14 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 9 апреля

Айлендерс – Торонто – 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Баффало – Коламбус – 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)

Монреаль – Тампа-Бэй – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Нью-Джерси – Питтсбург – 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Оттава – Флорида – 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Детройт – Филадельфия – 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

Сент-Луис – Виннипег – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Чикаго – Каролина – 2:7 (1:2, 0:2, 1:3)

Колорадо – Калгари – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Юта – Нэшвилл – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Даллас – Миннесота – 5:4 (1:2, 2:2, 2:0)

Анахайм – Сан-Хосе – 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)

Сиэтл – Вегас – 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, по буллитам - 2:1)

Лос-Анджелес – Ванкувер – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

