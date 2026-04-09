Новое достижения Макдэвида в регулярке

133 очка в сезоне и второе место в истории НХЛ.

Коннор Макдэвид в последней игре Эдмонтона сумел отличиться тремя голами и двумя передачами в матче против Сан-Хосе.

Тем самым 29-летний канадец набрал 133 (47+86) очка в 79 матчах текущего сезона, выйдя на 2-е место в истории лиги.

Теперь по числу набранных очков в возрасте до 30 лет он обошёл Марио Лемье (1211 в 599 матчах, 494+717), уступая только лидеру рекорда Уэйну Гретцки (2072 в 895 матчах, 706+1366).

Добавим, что за карьеру капитан набрал в рамках регулярного чемпионата 1215 (408+807) очков в 791 матче.

