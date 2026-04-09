Макларен подписывает инженера Макса Ферстаппена

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе принял предложение от действующего чемпиона Кубка конструкторов, сообщает De Telegraaf.

По имеющейся информации, Ламбьязе работал с четырёхкратным чемпионом с 2016 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года, однако с ним связывались и другие команды, помимо Макларена, а именно Астон Мартин и Уильямс.

Специалист принял решение в пользу Макларена. Отмечается, что предположительно он начнёт работу в сезоне 2028 года.

Добавим, что у Макларена, в свою очередь, может покинуть команду руководитель Андреа Стелла, который, как пишет источник, планирует перейти в Феррари, а его место как раз займёт Джанпьеро.

К слову, технический директор Ред Булл оказался под серьёзным давлением.

