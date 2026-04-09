Как выросли гонорары Фьюри и Махмудова

Уже на этих выходных пройдёт бой Тайсон Фьюри против Арсланбека Махмудова.

Как сообщает Give Me Sport, соперник британца заработает рекордные в карьере деньги — от 1,5 до 3 млн долларов, в то время как Тайсон получит 25 млн долларов.

Отмечается, что текущий гонорар Фьюри намного меньше, чем за два предыдущих поединка с Александром Усиком. Тогда бывший чемпион в супертяжёлом весе заработал более 160 млн долларов в противостояниях с украинцем.

Напомним, что бой Тайсона против Махмудова пройдёт 11 апреля в Лондоне. Помимо главного поединка, также состоится бой в полусреднем весе между Конором Бенном и Риджисом Прогрейсом.

Ранее Фьюри назвал следующего соперника после ближайшего боя.

