iSport.ua
Русский Українська

Как выросли гонорары Фьюри и Махмудова

Россиянин заработает рекордные 1,5-3 млн долларов за бой с Тайсоном.
Сегодня, 12:50       Автор: Валентина Чорноштан
Тайсон Фьюри / Getty Images

Уже на этих выходных пройдёт бой Тайсон Фьюри против Арсланбека Махмудова.

Как сообщает Give Me Sport, соперник британца заработает рекордные в карьере деньги — от 1,5 до 3 млн долларов, в то время как Тайсон получит 25 млн долларов.

Отмечается, что текущий гонорар Фьюри намного меньше, чем за два предыдущих поединка с Александром Усиком. Тогда бывший чемпион в супертяжёлом весе заработал более 160 млн долларов в противостояниях с украинцем.

Напомним, что бой Тайсона против Махмудова пройдёт 11 апреля в Лондоне. Помимо главного поединка, также состоится бой в полусреднем весе между Конором Бенном и Риджисом Прогрейсом.

Ранее Фьюри назвал следующего соперника после ближайшего боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Арсланбек Махмудов

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK