Йокич и Наггетс установили личное и командное достижение

Победа над Мемфисом стала 10-й подряд для Денвера.

В ночь на 9 апреля прошёл очередной матч регулярного сезона НБА, в котором подопечные Дэвида Адельмана смогли установить новые достижения.

Денвер победил Мемфис со счётом 136:119. Эта победа стала для Наггетс десятой подряд, благодаря чему у команды сейчас самая длинная текущая успешная серия в истории франшизы.

Также десять побед подряд являются рекордной серией для Николы Йокича в лиге.

В последний раз Денверу удавалось подобное в сезоне 2012/13, когда команда выиграла 15 матчей в феврале–марте.

