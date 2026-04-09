Йокич и Наггетс установили личное и командное достижение

Победа над Мемфисом стала 10-й подряд для Денвера.
Сегодня, 12:06       Автор: Валентина Чорноштан
Никола Йокич / Getty Images

В ночь на 9 апреля прошёл очередной матч регулярного сезона НБА, в котором подопечные Дэвида Адельмана смогли установить новые достижения.

Денвер победил Мемфис со счётом 136:119. Эта победа стала для Наггетс десятой подряд, благодаря чему у команды сейчас самая длинная текущая успешная серия в истории франшизы.

Также десять побед подряд являются рекордной серией для Николы Йокича в лиге.

В последний раз Денверу удавалось подобное в сезоне 2012/13, когда команда выиграла 15 матчей в феврале–марте.

К слову, НБА планирует реформу драфт-лотереи.

Статьи по теме

Йокич превзошел Леброна в матче против Портленда Йокич превзошел Леброна в матче против Портленда
НБА: Бостон с Шульгой победил Майами, Юта без Михайлюка уступила Денверу НБА: Бостон с Шульгой победил Майами, Юта без Михайлюка уступила Денверу
НБА: Бостон с Шульгой проиграл Миннесоте, Денвер одержал победу над Портлендом НБА: Бостон с Шульгой проиграл Миннесоте, Денвер одержал победу над Портлендом
Манчестер Юнайтед нацелился на ключевого игрока Штутгарта Манчестер Юнайтед нацелился на ключевого игрока Штутгарта

Футбол сегодня: матчи ЛЕ и ЛК: Порту - Ноттингем и Шахтёр - АЗ Алкмар
просмотров
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина проиграла в квалификации, но сыграет на турнире в Линце как "лаки лузер"
просмотров

Европа14:50
Манчестер Юнайтед нацелился на ключевого игрока Штутгарта
НБА14:25
Игрок Финикса отыграл всего 4 минуты и получил повреждения
Лига конференций13:50
Туран - перед матчем с АЗ Алкмар: "Они победят, если мы..."
Европа13:24
Форвард Байера заинтересовал английские гранды
Бокс12:50
Как выросли гонорары Фьюри и Махмудова
НБА12:06
Йокич и Наггетс установили личное и командное достижение
НХЛ11:39
Новое достижения Макдэвида в регулярке
Формула 111:08
Макларен подписывает инженера Макса Ферстаппена
Лига Чемпионов10:45
Ветеран Баварии повторил рекорд Месси
Лига конференций10:00
Лига конференций: превью 1/4 финала — Шахтер против нидерландцев и досрочный финал
