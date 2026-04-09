НХЛ: Эдмонтон забросил 5 шайб Сан-Хосе, Торонто уступил Вашингтону

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:20       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на четверг, 9 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 8 апреля

Рейнджерс – Баффало – 3:5 (1:2, 2:0, 0:3)

Шайбы:
0:1 – 4 Маклауд (Тимминс, Цукер)
0:2 – 8 Бенсон (Байрэм, Далин)
1:2 – 19 Лафреньер ( Миллер, Фокс)
2:2 – 22 Лафреньер (Фортескью)
3:2 – 34 Фокс (Зибанежад, Трочек)
3:3 – 45 Так (Томпсон, Кребс)
3:4 – 47 Цукер (Маклауд)
3:5 – 58 Бенсон (Норрис, Доун)

Торонто – Вашингтон – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Шайбы:
0:1 – 13 Строум (Фегервары, Бовилье)
0:2 – 21 Леонард (Уилсон)
0:3 – 22 Фегервары (Сурдиф, Строум)
0:4 – 56 Хатсон (Протас, Протас)

Сан-Хосе – Эдмонтон – 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)

Шайбы:
1:0 – 4 Селебрини (Смит, Орлов)
1:1 – 6 Макдэвид (Подколзин, Бушар)
1:2 – 18 Подколзин (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)
1:3 – 23 Рословик (Макдэвид)
2:3 – 24 Шервуд (Эклунд, Веннберг)
2:4 – 25 Макдэвид (Экхольм, Бушар)
2:5 – 34 Макдэвид (Рословик)

