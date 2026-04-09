НБА: Оклахома уверенно справиться с Клипперс, Детройт переиграл Милуоки
В ночь на четверг, 9 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны семь матчей.
Результаты матчей НБА за 8 апреля
Детройт – Милуоки – 137:111 (34:28, 41:29, 37:29, 25:25)
Детройт: Дюрен (21 + 9 подборов), Д. Робинсон (20), Каннингем (13 + 10 передач), Томпсон (10), Харрис (10) – старт; Холланд (18), Рид (10), Дженкинс (9 + 6 передач), Стюарт (8), Грин (8), Леверт (7), Ланир (3).
Милуоки: Роллинз (23 + 6 передач), Дженг (17), Принс (15), Грин (13), Симс (11 + 11 подборов + 10 передач) – старт; Райан (16), Трент (7), А. Адетокумбо (5), Джексон (4).
Кливленд – Атланта – 122:116 (33:29, 27:38, 44:20, 18:29)
Кливленд: Митчелл (31 + 7 подборов), Э. Мобли (22 + 19 подборов), Харден (21), Аллен (16 + 8 подборов), Уэйд (8) – старт; Струс (8), Меррилл (6), Шредер (5), Эллис (5).
Атланта: Александер-Уокер (25), Оконгву (18), Макколлум (12), Джонсон (12 + 11 подборов + 6 передач), Дэниэлс (12 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Куминга (24), Винсент (10), Гуйе (3).
Орландо – Миннесота – 132:120 (34:32, 29:21, 38:30, 31:37)
Орландо: Банкеро (20 + 8 подборов + 6 передач), Бэйн (18 + 6 передач), Ф. Вагнер (17), Саггс (11), Картер (4 + 7 подборов) – старт; Битадзе (14 + 15 подборов + 6 передач), да Силва (12), Картер (11), Кэйн (8), Блэк (7), Моралес (6), М. Вагнер (4).
Миннесота: Макдэниэлс (18), Рид (15), Дивинченцо (12), Андерсон (8 + 7 подборов), Инглс (7) – старт; Шэннон (33), Хайлэнд (9 + 5 потерь), Беранже (9 + 8 подборов), Филлипс (6), Кларк (3).
Денвер – Мемфис – 136:119 (37:33, 31:39, 39:22, 29:25)
Денвер: Дж. Мюррэй (26 + 7 подборов), К. Джонсон (18), К. Браун (14), Йокич (14 + 16 подборов + 10 передач), Гордон (6 + 6 передач) – старт; Валанчюнас (14), Б. Браун (13 + 7 подборов), Хардуэй (13), Стротер (10), Пикетт (5), Холмс (3).
Мемфис: Кауард (27), Хендрикс (16), Клэйтон (15), Окани (15), Мэйшэк (9 + 7 передач) – старт; Уильямсон (16), Бал (12), Уайтхэд (7 + 7 подборов), Гибсон (2).
Сан-Антонио – Портленд – 112:101 (32:23, 29:28, 27:22, 24:28)
Сан-Антонио: Фокс (25 + 7 передач), Васселл (14 + 8 подборов), Харпер (13), Корнет (10 + 6 передач), Шэмпени (2) – старт; К. Джонсон (20 + 8 подборов), Брайан (17), Барнс (9), Маклафлин (2).
Портленд: Авдия (29 + 6 передач + 6 потерь), Хендерсон (20), Камара (18 + 6 передач), Холидэй (13 + 10 подборов + 6 передач), Клинган (11 + 11 подборов) – старт; Р. Уильямс (4 + 7 подборов), Уэсли (2), Мюррэй (2), Сиссоко (2).
Клипперс – Оклахома – 110:128 (23:34, 26:35, 31:25, 30:34)
Клипперс: Леонард (20 + 8 подборов), Б. Лопес (16), Коллинз (12 + 9 подборов), Д. Джонс (11), Данн (3 + 6 передач) – старт; Сэндерс (17), Миллер (16 + 6 передач), Матурин (10), Батюм (3), Кристи (2).
Оклахома: Холмгрен (30 + 14 подборов + 4 блок-шота), Гилджес-Александер (20 + 11 передач), Джейлен Уильямс (18 + 6 передач), Хартенштайн (10 + 7 подборов), Дорт (6) – старт; Джо (21), Митчелл (7), Джейлин Уильямс (5), Маккейн (4), Уоллес (3), Уиггинс (2), Карузо (2).
Финикс – Даллас – 112:107 (33:29, 28:24, 27:27, 24:27)
Финикс: Букер (37 + 9 передач), Брукс (28), Гудвин (9), Малуач (4 + 14 подборов), Грин (0) – старт; О’Нил (14), Гиллеспи (13 + 7 подборов), Игодаро (4), Флеминг (3).
Даллас: Бэгли (20 + 8 подборов), Кристи (18), Флэгг (11 + 11 подборов + 6 передач), Нембхард (9 + 7 передач), Миддлтон (4) – старт; Пулакидас (23), Сиссе (11 + 9 подборов), Пауэлл (4), Джонсон (4), Смит (3).
