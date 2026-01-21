iSport.ua
Автоспорт

Ферстаппен дал прогноз на старт нового сезона

Четырехкратный чемпион мира не верит в конкуренцию.
Сегодня, 17:56       Автор: Антон Федорцив
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен поделился мыслями о грядущем сезоне Формулы-1. Нидерландец спрогнозировал серьезное преимущество одной-двух конюшен, сообщает RacingNews365.

"Сначала разница между командами будет огромной – так всегда происходит, когда в Формуле-1 появляются новые правила. Будут одна-две команды, которые начнут сезон лучше других. Затем, через некоторое время борьба станет ровнее.

Есть надежда, что баланс восстановят достаточно быстро. От пилотов понадобится быстрая адаптация и хорошая обратная связь. Нужно давать точные ответы и задавать четкое направление, говоря, что тебе нравится, а что – нет. Я уже привык к этому процессу, но при новых правилах обратная связь будет играть еще большую роль", – объяснил Ферстаппен.

Сезон-2026 начнется 6 марта. Стартовым этапом станет Гран-при Австралии. Перед этим все конюшни проведут тесты на трассе Сахир в Бахрейне.

Напомним, ранее Ред Булл обновил команду инженеров Ферстаппена.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

