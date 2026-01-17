iSport.ua
Автоспорт

Ред Булл определился с командой инженеров Ферстаппена

Конюшня устроила кадровую революцию.
Сегодня, 13:29       Автор: Антон Федорцив
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool
Команда Ред Булл обновила бригаду нидерландца Макса Ферстаппена. Австрийская конюшня нашла трех новых инженеров для пилота, сообщает De Telegraaf.

Новым инженером по системам управления станет Джефф Эйтон. Вместо Дэвида Марта мотористом станет неназванный специалист подразделения. Главным механиком вместо Мэтта Коллера будет его брат-близнец Джон Коллер.

Остаются на своих должностях гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе и инженер по эксплуатации Том Харт. Последний запланировал переход в Уильямс, но пока продолжит работу в Ред Булл.

К слову, накануне Ред Булл показал новую ливрею на грядущий сезон.

