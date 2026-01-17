Ред Булл определился с командой инженеров Ферстаппена

Команда Ред Булл обновила бригаду нидерландца Макса Ферстаппена. Австрийская конюшня нашла трех новых инженеров для пилота, сообщает De Telegraaf.

Новым инженером по системам управления станет Джефф Эйтон. Вместо Дэвида Марта мотористом станет неназванный специалист подразделения. Главным механиком вместо Мэтта Коллера будет его брат-близнец Джон Коллер.

Остаются на своих должностях гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе и инженер по эксплуатации Том Харт. Последний запланировал переход в Уильямс, но пока продолжит работу в Ред Булл.

К слову, накануне Ред Булл показал новую ливрею на грядущий сезон.

