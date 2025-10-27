iSport.ua
Баскетбол

НБА назвала лучших игроков первой недели

Виктор Вембаньяма и Яннис Адетокумбо получили свои награды.
Вчера, 22:15       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

В НБА определились лучшие игроки первой недели регулярного чемпионата.

В Восточной конференции награда досталась форварду Милуоки Яннису Адетокумбо.

30-летний игрок привел Бакс к 2-1 на первой неделе, набирая в среднем 36 очков, 16 подоборов и 7 передач за игру.

В Западной же конференции нельзя было не отметить успехи Сан-Антонио и результативность Виктора Вембаньямы.

Сперс впервые с 2019 года начали сезон с трех побед, а Вембаньяма установил новый рекорд НБА по набранным результативным баллам.

С лучшими моментами последнего игрового дня в НБА вы можете ознакомиться на нашем сайте.

