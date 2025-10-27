НБА назвала лучших игроков первой недели

Виктор Вембаньяма и Яннис Адетокумбо получили свои награды.

В НБА определились лучшие игроки первой недели регулярного чемпионата.

В Восточной конференции награда досталась форварду Милуоки Яннису Адетокумбо.

30-летний игрок привел Бакс к 2-1 на первой неделе, набирая в среднем 36 очков, 16 подоборов и 7 передач за игру.

В Западной же конференции нельзя было не отметить успехи Сан-Антонио и результативность Виктора Вембаньямы.

Сперс впервые с 2019 года начали сезон с трех побед, а Вембаньяма установил новый рекорд НБА по набранным результативным баллам.

NBA Players of the Week for Week 1.



West: Victor Wembanyama (@spurs)

East: Giannis Antetokounmpo (@Bucks) pic.twitter.com/fZc7ZHTvGD — NBA (@NBA) October 27, 2025

