НБА назвала лучших игроков первой недели
В НБА определились лучшие игроки первой недели регулярного чемпионата.
В Восточной конференции награда досталась форварду Милуоки Яннису Адетокумбо.
30-летний игрок привел Бакс к 2-1 на первой неделе, набирая в среднем 36 очков, 16 подоборов и 7 передач за игру.
В Западной же конференции нельзя было не отметить успехи Сан-Антонио и результативность Виктора Вембаньямы.
Сперс впервые с 2019 года начали сезон с трех побед, а Вембаньяма установил новый рекорд НБА по набранным результативным баллам.
NBA Players of the Week for Week 1.— NBA (@NBA) October 27, 2025
West: Victor Wembanyama (@spurs)
East: Giannis Antetokounmpo (@Bucks) pic.twitter.com/fZc7ZHTvGD
С лучшими моментами последнего игрового дня в НБА вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!