Вембаньяма установил уникальный рекорд НБА в матче против Бруклина

Первым набрал более 100 очков и 15 блокшотов в сезоне.
Сегодня, 14:47       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

В ночь на понедельник, 27 октября, прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата НБА. Сан-Антонио принимал Бруклин, и во время игры Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком команды.

Центровой Сан-Антонио набрал 31 очко (9/21 по игре, 3/6 трёхочковых, 10/15 штрафных), 14 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 6 блокшотов за 36 минут.

Кроме того, Вембаньяма стал первым игроком в истории НБА, суммарно набравшим более 100 очков, 40 подборов и 15 блокшотов за первые три матча сезона.

Добавим, что Сан-Антонио победил Бруклин со счётом 118:107.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс Виктор Вембаньяма

