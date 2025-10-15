Марьянович: Я ниже Вембаньямы, на бумаге ему уменьшают рост

Один из самых высоких игроков последних лет поделился мыслями.

Сербский центровой Бобан Марьянович, который уже не выступает в НБА, прокомментировал рост звезды Сан-Антонио Виктора Вембаньямы.

"Мой рост 7 футов 4 дюйма (около 223 см, прим.). Я смотрю на Виктора Вембаньяму снизу вверх… я никак не выше его", – сказал Марьянович в эфире NBA Today.

"В официальных документах, везде писали, что он 7 футов 3 дюйма (221 см), а я – 7 футов 4 дюйма, но он выше меня".

Журналист Брайан Виндгорст, принимавший участие в записи программы вместе с Марьяновичем, поделился мнением, что на самом деле рост Вембаньями может быть равен 7 футам и 7 дюймов (231 см), что делает его одним из самых высоких игроков в истории НБА (наряду с Георге Мурешаном и Мануте Болом).

