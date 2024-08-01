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Кулиш впервые высказался о серебре на Олимпиаде-2024: Эмоции зашкаливают

Кулиш принес Украине вторую медаль на Олимпиаде.
Сегодня, 14:05
Сергей Кулиш / Getty Images
Сергей Кулиш / Getty Images

Украинский спортсмен Сергей Кулиш завоевал вторую медаль для Украины на Олимпийских играх 2024 - в активе Сергея "серебро" в соревнованиях по стрельбе с 50 м из трех положений. Наш земляк впервые высказался о полученной медали:

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"Сейчас эмоции переполняют. Так всегда после какой-то медали это всегда так. Даже трудно рассказать, какие это эмоции, потому что они зашкаливают.

Как удалось держать концентрацию? Это разговор с собой, это тяжело. У нас такой вид спорт - более технический и статический. Но как-то удалось – это не первый раз, так что опыт есть", - цитирует Кулиша Суспильне Спорт.

Напомним, первую медаль для Украины на Олимпийских играх 2024 года завоевала фехтовальщица Ольга Харлан - спортсменка завоевала "бронзу" в безумном поединке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Кулиш Олимпиада-2024

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