Кулиш впервые высказался о серебре на Олимпиаде-2024: Эмоции зашкаливают

Украинский спортсмен Сергей Кулиш завоевал вторую медаль для Украины на Олимпийских играх 2024 - в активе Сергея "серебро" в соревнованиях по стрельбе с 50 м из трех положений. Наш земляк впервые высказался о полученной медали:

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"Сейчас эмоции переполняют. Так всегда после какой-то медали это всегда так. Даже трудно рассказать, какие это эмоции, потому что они зашкаливают.

Как удалось держать концентрацию? Это разговор с собой, это тяжело. У нас такой вид спорт - более технический и статический. Но как-то удалось – это не первый раз, так что опыт есть", - цитирует Кулиша Суспильне Спорт.

Напомним, первую медаль для Украины на Олимпийских играх 2024 года завоевала фехтовальщица Ольга Харлан - спортсменка завоевала "бронзу" в безумном поединке.

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