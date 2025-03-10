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Украина финишировала в топ-6 медального зачета Евро-2025 по легкой атлетике

Однако это худший результат с 2015 года.
Сегодня, 12:35
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

9 марта в Апелдорне, Нидерланды, завершился Евро-2025 по легкой атлетике в помещении.

Украинская сборная завершила турнир с двумя медалями, обе - золотые, что позволило команде занять шестое место в медальном зачете.

Напомним, что Ярослава Магучих и Олег Дорощук стали чемпионами Европы в прыжках в высоту.

Тем не менее это худший результат сборной Украины за последние 10 лет. В последний раз наша команда завершала Евро по легкой атлетике с двумя медалями в 2015 году.

Медальный зачет Евро-2025 по легкой атлетике в помещении

  1. Нидерланды - 7 "золото" + 2 "серебро" + 0 "бронза" = 9 медалей
  2. Италия - 3 + 1 + 2 = 6
  3. Норвегия - 3 + 1 + 1 = 5
  4. Швейцария - 2 + 3 + 0 = 5
  5. Польша - 2 + 1 + 1 = 4
  6. Украина - 2 + 0 + 0 = 2

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