Сборная Украины добыла бронзу на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

В Таллине проходит чемпионат Европы по пулевой стрельбе

В стрельбе с пневматического пистолета с расстояния десяти метров мужская сборная Украины в составе Павла Коростылева, Виктора Банькина и Олега Омельчука смогла добыть бронзовую медаль.

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В поединке за третье место Украина переиграла оппонентов из Латвии со счетом 17:13.

Для нас это вторая медаль на турнире. Ранее усилиями Вилены Бевз и Максима Гимона было добыто серебро в стрельбе с пневматического пистолета с расстояния 10 м в смешанных командах.