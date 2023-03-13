Сборная Украины добыла бронзу на чемпионате Европы по пулевой стрельбе
Наша мужская национальная команда переиграла представителей Латвии.
В Таллине проходит чемпионат Европы по пулевой стрельбе
В стрельбе с пневматического пистолета с расстояния десяти метров мужская сборная Украины в составе Павла Коростылева, Виктора Банькина и Олега Омельчука смогла добыть бронзовую медаль.
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В поединке за третье место Украина переиграла оппонентов из Латвии со счетом 17:13.
Для нас это вторая медаль на турнире. Ранее усилиями Вилены Бевз и Максима Гимона было добыто серебро в стрельбе с пневматического пистолета с расстояния 10 м в смешанных командах.