Украина выиграла медальный зачет на Кубке Европы по метаниям

Наша сборная добыла больше всех золотых медалей.

В Лейрии завершился Кубок Европы по метаниям.

Сборная Украины продемонстрировала лучший результат, завоевав четыре золота и одно серебро.

Победителями становились Валерия Иваненко-Кирилина, Михаил Кохан, Артур Фельфнер и Роман Кокошко. Второе место занимал Михаил Бродин.

Аналогичное количество медалей завоевала сборная Германии, однако у нее лишь два золота, два серебра и одна бронза. У Италии на одну медаль больше, но также меньше золотых наград.

Медальный зачет Кубка Европы по метаниям

Украина - 5 медалей (4 золота + 1 серебро) Германия - 5 медалей ( 2 золота + 2 серебра + 1 бронза) Португалия - 3 медали ( 2 золота + 1 серебро) Италия - 6 медалей (1 золото + 1 серебро + 4 бронзы) Норвегия - 2 медали (1 золото + 1 серебро)

Стоит отметить, что Роман Кокошко и Валерия Иваненко-Кирилина кроме завоевания золота показали лучший результат сезона в Европе в своих дисциплинах.