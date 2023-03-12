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Украина выиграла медальный зачет на Кубке Европы по метаниям

Наша сборная добыла больше всех золотых медалей.
Сегодня, 21:50
Михаил Кохан / Getty Images
Михаил Кохан / Getty Images

В Лейрии завершился Кубок Европы по метаниям.

Сборная Украины продемонстрировала лучший результат, завоевав четыре золота и одно серебро.

Победителями становились Валерия Иваненко-Кирилина, Михаил Кохан, Артур Фельфнер и Роман Кокошко. Второе место занимал Михаил Бродин.

Аналогичное количество медалей завоевала сборная Германии, однако у нее лишь два золота, два серебра и одна бронза. У Италии на одну медаль больше, но также меньше золотых наград.

Медальный зачет Кубка Европы по метаниям

  1. Украина - 5 медалей (4 золота + 1 серебро)
  2. Германия - 5 медалей ( 2 золота + 2 серебра + 1 бронза)
  3. Португалия - 3 медали ( 2 золота + 1 серебро)
  4. Италия - 6 медалей (1 золото + 1 серебро + 4 бронзы)
  5. Норвегия - 2 медали (1 золото + 1 серебро)

Стоит отметить, что Роман Кокошко и Валерия Иваненко-Кирилина кроме завоевания золота показали лучший результат сезона в Европе в своих дисциплинах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина легкая атлетика

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