Иваненко-Кирилина добыла для Украины очередное золото на Кубке Европы по метаниям
Спортсменка победила в соревнованиях по метанию молота среди молодежи.
В рамках Кубка Европы по метаниям прошли соревнования с метания молота среди молодежи.
Победу добыла украинка Валерия Иваненко-Кирилина, показав результат 65,51 метра, что стало лучшим результатом сезона.
Также в тройке лидеров оказались представительница Ирландии Никола Тутил и итальянка Ракель Мори.
Кубок Европы по метаниям
- Валерия Иваненко-Кирилина (Украина) - 65,51 м.
- Никола Тутил (Ирландия) - 64,44
- Ракель Мори (Италия) - 62,71
Напомним, ранее Роман Кокошко завоевал золото в секторе толкания ядра.