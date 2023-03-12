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Иваненко-Кирилина добыла для Украины очередное золото на Кубке Европы по метаниям

Спортсменка победила в соревнованиях по метанию молота среди молодежи.
Сегодня, 21:28
Валерия Иваненко-Кирилина / Instagram
Валерия Иваненко-Кирилина / Instagram

В рамках Кубка Европы по метаниям прошли соревнования с метания молота среди молодежи.

Победу добыла украинка Валерия Иваненко-Кирилина, показав результат 65,51 метра, что стало лучшим результатом сезона.

Также в тройке лидеров оказались представительница Ирландии Никола Тутил и итальянка Ракель Мори.

Кубок Европы по метаниям

  1. Валерия Иваненко-Кирилина (Украина) - 65,51 м.
  2. Никола Тутил (Ирландия) - 64,44
  3. Ракель Мори (Италия) - 62,71

Напомним, ранее Роман Кокошко завоевал золото в секторе толкания ядра.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина легкая атлетика

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