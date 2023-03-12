Украинец Кокошко добыл золото в толкании ядра на Кубке Европы по метаниям
Легкоатлет установил лучший результат сезона в Европе и личный рекорд в соревнованиях на воздухе.
В португальской Лейреи проходит Кубок Европы по метаниям.
Украинец Роман Кокошко добыл золото в секторе толкания ядра, показав результат 21,52 метра.
Для Кокошко это личный рекорд на воздухе, а также этот результат становится лучшим результатом сезона в Европе на текущий момент.
Второе место занял Боб Бертемеш из Люксембурга, а замкнул тройку Зейн Вейр из Италии.
Кубок Европы по метаниям
- Роман Кокошко (Украина) - 21,52
- Боб Бертемеш (Люксембург) - 21,22
- Зейн Вейр (Италия) - 20,98
Ранее украинец Артур Фельфнер добыл золото в соревнованиях среди метателей копья.