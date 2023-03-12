Украинец Кокошко добыл золото в толкании ядра на Кубке Европы по метаниям

Легкоатлет установил лучший результат сезона в Европе и личный рекорд в соревнованиях на воздухе.

В португальской Лейреи проходит Кубок Европы по метаниям.

Украинец Роман Кокошко добыл золото в секторе толкания ядра, показав результат 21,52 метра.

Для Кокошко это личный рекорд на воздухе, а также этот результат становится лучшим результатом сезона в Европе на текущий момент.

Второе место занял Боб Бертемеш из Люксембурга, а замкнул тройку Зейн Вейр из Италии.

Кубок Европы по метаниям

Роман Кокошко (Украина) - 21,52 Боб Бертемеш (Люксембург) - 21,22 Зейн Вейр (Италия) - 20,98

Ранее украинец Артур Фельфнер добыл золото в соревнованиях среди метателей копья.