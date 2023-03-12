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Украинец Кокошко добыл золото в толкании ядра на Кубке Европы по метаниям

Легкоатлет установил лучший результат сезона в Европе и личный рекорд в соревнованиях на воздухе.
Сегодня, 20:41
Роман Кокошко / facebook
Роман Кокошко / facebook

В португальской Лейреи проходит Кубок Европы по метаниям.

Украинец Роман Кокошко добыл золото в секторе толкания ядра, показав результат 21,52 метра.

Для Кокошко это личный рекорд на воздухе, а также этот результат становится лучшим результатом сезона в Европе на текущий момент.

Второе место занял Боб Бертемеш из Люксембурга, а замкнул тройку Зейн Вейр из Италии.

Кубок Европы по метаниям

  1. Роман Кокошко (Украина) - 21,52
  2. Боб Бертемеш (Люксембург) - 21,22
  3. Зейн Вейр (Италия) - 20,98

Ранее украинец Артур Фельфнер добыл золото в соревнованиях среди метателей копья.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина легкая атлетика Роман Кокошко

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