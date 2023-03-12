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Украинец Фельфнер стал победителем Кубка Европы по метанию среди молодежи

Украинский легкоатлет завоевал золотую медаль в соревнования метателей копья.
Сегодня, 14:22
Артур Фельфнер / Getty Images
Артур Фельфнер / Getty Images

Украинец Артур Фельфнер выиграл Кубок Европы по метательным легкоатлетическим дисциплинам среди молодежи, который проходит в португальской Лейрии.

Украинский спортсмен взял золотую медаль в соревнованиях по метанию копья.

Фельфнер уже после первой попытки вырвался в лидеры, продемонстрировав результат 80,09 м, который в итоге стал для него победным.

Эта медаль стала для Украины третьей на этом Кубке Европы.

Ранее Михаил Кохан завоевал золото в метании молота в категории U-23, а Михаил Брудин также в молодежном первенстве стал серебряным призером в соревнованиях по метанию диска.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метание копья Артур Фельфнер

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