Украинец Фельфнер стал победителем Кубка Европы по метанию среди молодежи

Украинец Артур Фельфнер выиграл Кубок Европы по метательным легкоатлетическим дисциплинам среди молодежи, который проходит в португальской Лейрии.

Украинский спортсмен взял золотую медаль в соревнованиях по метанию копья.

Фельфнер уже после первой попытки вырвался в лидеры, продемонстрировав результат 80,09 м, который в итоге стал для него победным.

Эта медаль стала для Украины третьей на этом Кубке Европы.

Ранее Михаил Кохан завоевал золото в метании молота в категории U-23, а Михаил Брудин также в молодежном первенстве стал серебряным призером в соревнованиях по метанию диска.