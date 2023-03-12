Украинец Кохан завоевал золото Кубка Европы в метании молота
Украинский легкоатлет стал победителем в категории U-23 с мировым рекордом сезона.
Украинский спортсмен Михаил Кохан стал триумфатором Кубка Европы по метательным легкоатлетическим дисциплинам, который проходит в португальской Лейрии.
Украинец завоевал золотую медаль в категории U-23 в метании молота.
Победу Кохану принес результат 75,80 м, который он продемонстрировал в пятой попытке. Этот показатель стал новым молодежным мировым рекордом сезона-2023.
Легкая атлетика
Кубок Европы по метаниям U-23
Метание молота
- Михаил Кохан (Украина) - 75,80 м
- Давид Пилат (Польша) - 72,42 м
- Халиль Ильмазер (Турция) - 70,45 м
Эта победа стала для Кохана уже третьей в карьере на Кубке Европы на молодежном уровне. Ранее украинец брал золото на соревнованиях в 2019 и 2022 годах.