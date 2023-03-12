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Украинец Кохан завоевал золото Кубка Европы в метании молота

Украинский легкоатлет стал победителем в категории U-23 с мировым рекордом сезона.
Сегодня, 10:57
Михаил Кохан / Getty Images
Михаил Кохан / Getty Images

Украинский спортсмен Михаил Кохан стал триумфатором Кубка Европы по метательным легкоатлетическим дисциплинам, который проходит в португальской Лейрии.

Украинец завоевал золотую медаль в категории U-23 в метании молота.

Победу Кохану принес результат 75,80 м, который он продемонстрировал в пятой попытке. Этот показатель стал новым молодежным мировым рекордом сезона-2023.

Легкая атлетика
Кубок Европы по метаниям U-23
Метание молота

  1. Михаил Кохан (Украина) - 75,80 м
  2. Давид Пилат (Польша) - 72,42 м
  3. Халиль Ильмазер (Турция) - 70,45 м

Эта победа стала для Кохана уже третьей в карьере на Кубке Европы на молодежном уровне. Ранее украинец брал золото на соревнованиях в 2019 и 2022 годах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метание Михаил Кохан

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