Дончич может подписать с Далласом самый дорогой контракт в истории НБА

И никто не скажет, что словенская звезда не заслуживает таких денег.

Минувшей ночью НБА огласила составы трех символических сборных лучших игроков прошедшего регулярного сезона.

Попадание в эти символические пятерки сделают некоторых баскетболистов значительно богаче.

Как сообщает журналист ESPN Бобби Маркс, попав пятый раз подряд в первую символическую сборную, Лука Дончич получил возможность подписать супермаксимальное продление с Далласом во время межсезонья в 2025 году.

По информации источника, данная сделка претендует на звание самой дорогой в истории НБА, так как 25-летний словенец может рассчитывать на 5-летний контракт и 346,3 миллиона долларов.

Luka Doncic is now eligible to sign a super max extension in the 2025 offseason.



The extension is the largest contract in NBA history. pic.twitter.com/GBNUsABHH4 — Bobby Marks (@BobbyMarks42) May 22, 2024

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На данный момент самый дорогой контракт принадлежит Джейлену Брауну, который в период с 2024 по 2029 год получит 303,7 миллиона.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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