Йокич, Дончич и Яннис – в первой символической сборной НБА сезона-2023/24, Леброн - в третьей
Лига выделила лучших баскетболистов сезона.
Национальная баскетбольная ассоциация объявила составы символических сборных сезона-2023/24.
Первая сборная: Никола Йокич, Шэй Гилджес-Александер, Лука Дончич, Яннис Адетокумбо, Джейсон Тейтум.
Вторая сборная: Джейлен Брансон, Энтони Дэвис, Кевин Дюрент, Энтони Эдвардс, Кавай Леонард.
Третья сборная: Девин Букер, Стефен Карри, Тайриз Халибертон, Леброн Джеймс, Домантас Сабонис.
Ранее НБА объявила символические пятерки лучших оборонительных игроков регулярного сезона.
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