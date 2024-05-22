НБА объявила символические пятерки лучших оборонительных игроков регулярного сезона
НБА на своем официальном сайте объявила составы двух символических сборных лучших игроков оборонительного плана.
Так, в первой символической пятерке оказались лишь игроки передней линии: Бэм Адебайо (Майами), Энтони Дэвис (Лейкерс), Руди Гобер (Миннесота), Херберт Джонс (Новый Орлеан) и Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио).
The 2023-24 Kia NBA All-Defensive First Team!— NBA (@NBA) May 21, 2024
Bam Adebayo
Anthony Davis
Rudy Gobert
Herbert Jones
Victor Wembanyama@Kia | #NBAAwards pic.twitter.com/6P2mEdG4te
А вот во второй символической пятерке оказались представители исключительно задней линии: Алекс Карузо (Чикаго), Джру Холидей (Бостон), Джейден МакДэниэлс (Миннесота), Джейлен Саггс (Орландо) и Деррик Уайт (Бостон).
The 2023-24 Kia NBA All-Defensive Second Team!— NBA (@NBA) May 21, 2024
Alex Caruso
Jrue Holiday
Jaden McDaniels
Jalen Suggs
Derrick White@Kia | #NBAAwards https://t.co/RjSIXZzPxu pic.twitter.com/TiSiV0k7Zq
The complete voting results for the 2023-24 Kia NBA All-Defensive Team: pic.twitter.com/k3FODNJ0YU— NBA Communications (@NBAPR) May 21, 2024
Читай также: Очередная прогулка Бостона или Халибертон затащит Индиану? Анонс финала Восточной конференции НБА
Напомним, что несколькими днями ранее НБА объявила символические пятерки лучших новичков прошедшего регулярного сезона.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!