НБА объявила символические пятерки лучших оборонительных игроков регулярного сезона

Для большинства баскетболистов это далеко не первое попадание в составы лучших защитников.

НБА на своем официальном сайте объявила составы двух символических сборных лучших игроков оборонительного плана.

Так, в первой символической пятерке оказались лишь игроки передней линии: Бэм Адебайо (Майами), Энтони Дэвис (Лейкерс), Руди Гобер (Миннесота), Херберт Джонс (Новый Орлеан) и Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио).

The 2023-24 Kia NBA All-Defensive First Team!



Bam Adebayo

Anthony Davis

Rudy Gobert

Herbert Jones

Victor Wembanyama@Kia | #NBAAwards pic.twitter.com/6P2mEdG4te — NBA (@NBA) May 21, 2024

А вот во второй символической пятерке оказались представители исключительно задней линии: Алекс Карузо (Чикаго), Джру Холидей (Бостон), Джейден МакДэниэлс (Миннесота), Джейлен Саггс (Орландо) и Деррик Уайт (Бостон).

The 2023-24 Kia NBA All-Defensive Second Team!



Alex Caruso

Jrue Holiday

Jaden McDaniels

Jalen Suggs

Derrick White@Kia | #NBAAwards https://t.co/RjSIXZzPxu pic.twitter.com/TiSiV0k7Zq — NBA (@NBA) May 21, 2024

The complete voting results for the 2023-24 Kia NBA All-Defensive Team: pic.twitter.com/k3FODNJ0YU — NBA Communications (@NBAPR) May 21, 2024

Читай также: Очередная прогулка Бостона или Халибертон затащит Индиану? Анонс финала Восточной конференции НБА

Напомним, что несколькими днями ранее НБА объявила символические пятерки лучших новичков прошедшего регулярного сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!