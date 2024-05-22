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Баскетбол

НБА объявила символические пятерки лучших оборонительных игроков регулярного сезона

Для большинства баскетболистов это далеко не первое попадание в составы лучших защитников.
Сегодня, 08:24
Бэм Адебайо и Виктор Вембаньяма / Getty Images
Бэм Адебайо и Виктор Вембаньяма / Getty Images

НБА на своем официальном сайте объявила составы двух символических сборных лучших игроков оборонительного плана.

Так, в первой символической пятерке оказались лишь игроки передней линии: Бэм Адебайо (Майами), Энтони Дэвис (Лейкерс), Руди Гобер (Миннесота), Херберт Джонс (Новый Орлеан) и Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио).

А вот во второй символической пятерке оказались представители исключительно задней линии: Алекс Карузо (Чикаго), Джру Холидей (Бостон), Джейден МакДэниэлс (Миннесота), Джейлен Саггс (Орландо) и Деррик Уайт (Бостон).

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Напомним, что несколькими днями ранее НБА объявила символические пятерки лучших новичков прошедшего регулярного сезона.

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