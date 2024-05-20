Вембаньяма и Холмгрен попали в первую сборную новичков НБА сезона-2023/24

Национальная баскетбольная ассоциация объявила две символические команды новичков НБА сезона-2023/24.

Первая команда: Виктор Вембаньяма, Чет Холмгрен, Брендон Миллер, Хайме Хакес-младший, Брендин Подземски.

Вторая команда: Дерек Лайвли II, Джарен Джексон-младший, Кейонт Джордж, Амен Томпсон, Кейсон Уоллес.

Напомним, Йокич третий раз в карьере выиграл награду MVP регулярного сезона НБА.

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