Вембаньяма и Холмгрен попали в первую сборную новичков НБА сезона-2023/24
Лига составила две символические пятерки.
Национальная баскетбольная ассоциация объявила две символические команды новичков НБА сезона-2023/24.
Первая команда: Виктор Вембаньяма, Чет Холмгрен, Брендон Миллер, Хайме Хакес-младший, Брендин Подземски.
Вторая команда: Дерек Лайвли II, Джарен Джексон-младший, Кейонт Джордж, Амен Томпсон, Кейсон Уоллес.
Напомним, Йокич третий раз в карьере выиграл награду MVP регулярного сезона НБА.
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