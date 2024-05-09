Йокич третий раз в карьере выиграл награду MVP регулярного сезона НБА

И снова одному из самых разносторонних игроков лиги не нашлось равных.

Минувшей ночью Национальная баскетбольная ассоциация выдала главную индивидуальную награду в баскетболе - звание самого ценного игрока по итогам прошедшего регулярного сезона.

Лига на своем официальном сайте объявила, что победу в голосовании одержал центровой Денвера Никола Йокич, для которого эта награда стала уже третей за последние четыре года. Ранее он становился MVP в 2021 и 2022 годах.

Стоит отметить, что 29-летний серб стал лишь девятым игроком в истории НБА, которого признали самым ценным игроком три или более раз.

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В голосовании Йокича 79 раз поставили на первое место, 18 раз - на второе и два раза - на третье. В сумме он получил 926 баллов, что на 286 баллов больше, чем у защитника Оклахомы Шая Гилджес-Александера, который оказался вторым. Лука Дончич (Даллас), также попавший в тройку финалистов, получил 566 баллов.

The complete voting results for the 2023-24 Kia NBA Most Valuable Player. pic.twitter.com/Dqbd7MaRjC — NBA Communications (@NBAPR) May 8, 2024

В регулярном сезоне-2023/24 "Джокер" занял 10-е место в лиге по очкам, четвертое по подборам и третье по передачам за матч. Он стал вторым игроком в истории НБА, набравшим не менее 2000 очков, 900 подборов и 700 передач за сезон, присоединившись к Оскару Робертсону (1961/62).

Йокич занял второе место в НБА как по дабл-даблам (68), так и по трипл-даблам (25). Он реализовал 58,3% бросков с игры, что является 10-м показателем в лиге.

Никола помог Денверу достичь рекордного показателя по количеству побед за сезон (57) и установить лучший результат в Западной конференции (совместно с Тандер).

На данный момент Денвер с Николой Йокичем уступает Миннесоте в серии второго раунда плей-офф, ранее проиграв оба домашних матча. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех игр постсезона НБА.

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