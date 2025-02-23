НБА: Лейкерс одержали победу над Денвером, Юта без Михайлюка одолела Хьюстон
В ночь на воскресенье, 23 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны пять матчей.
Результаты матчей НБА за 22 февраля
Чикаго – Финикс 117:121 (30:20, 28:40, 32:33, 27:28)
Чикаго: Гидди (24 + 8 подборов + 10 передач), Уайт (20 + 8 передач), Вучевич (16 + 11 подборов), Бузелис (15), Болл (3) – старт; Хертер (14), Филлипс (9), Коллинз (8 + 10 подборов), Терри (4), Джонс (4).
Финикс: Букер (29 + 8 передач), Дюрант (27 + 11 подборов), Бил (25), Ричардс (15 + 9 подборов), О'Нил (2) – старт; Пламли (10), Бол (8), Аллен (3), Джонс (2 + 6 передач).
Филадельфия – Бруклин 103:105 (30:40, 22:23, 24:20, 27:22)
Филадельфия: Макси (31), Граймс (16 + 7 подборов), Джордж (15 + 7 подборов), Эмбиид (14 + 7 подборов), Убре (14) – старт; Драммонд (6), Ябуселе (5 + 8 подборов), Родди (2), Уокер (0), Каунсил (0).
Бруклин: К. Джонсон (23), Клэкстон (16 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Джонсон (11), З. Уильямс (11 + 7 подборов), Хэйс (3 + 6 передач) – старт; Уотфорд (16 + 6 передач), Шарп (10 + 7 подборов), Уилсон (8), Мартин (5), Бикман (2).
Денвер – Лейкерс 100:123 (31:38, 23:25, 33:33, 13:27)
Денвер: Гордон (24), Дж. Мюррэй (19 + 6 передач + 5 потерь), Портер (13 + 8 подборов), Йокич (12 + 13 подборов + 10 передач + 6 потерь), К. Браун (10) – старт; Уэстбрук (17), Пикетт (3), Стротер (2), Джордан (0), Ннаджи (0), Холл (0), Джонс (0), Тайсон (0).
Лейкерс: Дончич (32 + 10 подборов + 7 передач), Джеймс (25 + 9 подборов), Ривз (23 + 7 передач), Хатимура (21), Хэйс (4) – старт; Гудвин (5), Кнехт (4), Винсент (3), Финни-Смит (3), Джемисон (2), Вандербилт (1), Лень (0), Милтон (0).
Украинец Алексей Лень провел на площадке 3 минуты 19 секунд, за которые совершил один подбор.
Юта – Хьюстон 124:115 (29:28, 27:34, 31:28, 37:25)
Юта: Маркканен (23 + 10 подборов), Коллиер (12 + 10 передач), Сенсабо (12), Мартин (11), Кесслер (11 + 17 подборов) – старт; Джордж (30 + 8 подборов + 6 передач), Уильямс (9), Филиповски (8), Джузэнг (6), Спрингер (2).
Хьюстон: Шенгюн (27 + 12 подборов + 7 передач), Грин (25 + 10 передач), Томпсон (22 + 9 подборов), Брукс (9 + 9 подборов), Смит (3) – старт; Грин (16), А. Холидэй (5), Лэндейл (4), Шеппард (3), Уитмор (1).
Портленд – Шарлотт 141:88 (38:21, 35:19, 36:26, 32:22)
Портленд: Саймонс (25), Камара (20 + 10 подборов + 6 передач), Авдия (15), Клинган (8), Грант (8 + 9 подборов) – старт; Уокер (20 + 14 подборов), Шарп (20), Хендерсон (13), Рит (8), Мюррэй (2), Рупер (2), Бэнтон (0).
Шарлотт: Бриджес (17), Смит (14), Уильямс (10), Болл (5), Грин (4) – старт; Нуркич (11 + 8 подборов), Мур (8), Сет Карри (6), Салон (6), Диабате (5 + 7 подборов), Пэйтон (2).
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