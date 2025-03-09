Гилджес-Александр уничтожил Йокича в очном противостоянии фаворитов на MVP НБА

Состоялся один из самых интересных матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной Ассоциации - Оклахома-Сити Тандер встретилась с Денвер Наггетс.

Матч приковал внимание к себе прежде всего тем, что в нем сошлись два главных претендента на звание лучшего игрока сезона: защитник Тандер Шай Гилджес-Александр и центровой Денвера Никола Йокич.

Оба звездных баскетболиста показывали ужасную реализацию на протяжении первой половины игры, но под конец ее выровняли. Тем не менее, несмотря на почти трипл-дабл от Йокича (24 очка + 13 подборов + 9 ассистов + 3 блок-шота), победителем в очном противостоянии можно назвать Шая, который 11-й раз в сезоне набрал минимум 40 очков (40 + 8 подборов + 5 ассистов + 3 блока).

В общем, после трех равных четвертей, Оклахома в последней 12-минутке уничтожила оппонентов со счетом 41:20, что позволило им праздновать общую победу.

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Оклахома - Денвер 127:103 (28:29, 33:31, 25:23, 41:20)

Отметим, что уже в ночь с 10 на 11 марта команды вновь сыграют между собой, поединок также пройдет в Оклахоме.

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