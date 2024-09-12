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Баскетбол

Лейкерс почтут память Джерри Уэста особенным знаком на джерси

На протяжении всего сезона "озерники" будут выступать с частичкой легенды НБА.
Сегодня, 11:24
Джерри Уэст / Getty Images
Джерри Уэст / Getty Images

В июне этого года баскетбольный мир потерял Джерри Уэста, чемпиона НБА 1972 года, чей образ использовался для создания логотипа лиги.

Всю свою игровую и тренерскую карьеры Уэст провел в Лос-Анджелес Лейкерс. Поэтому неудивительно, что калифорнийцы решили  почтить память легенды особенным образом.

Как сообщает официальный сайт НБА, на протяжении всего сезона-2024/25 Лейкерс будут выступать в джерси с полоской на левом плече, где будет красоваться число 44.

Выбор данного числа неслучаен - именно под номером 44 Уэст играл в составе "озерников".

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Лос-Анджелес Лейкерс сыграют во втором матче нового сезона. На домашней арене команда Джей Джей Редика примет Миннесоту. Эта встреча состоится в ночь на 23 октября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Джерри Уэст

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