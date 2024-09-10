Шакил О'Нил: Я бы хотел сыграть в современной НБА

Многим было бы интересно посмотреть на противостояние Шака с Яннисом и Эмбиидом.

Шакил О'Нил, один из самых доминирующих центровых в истории НБА, недавно поделился своими мыслями о том, как бы он справился с сегодняшним баскетболом.

По словам "Дизеля", он был бы рад возможности выступать в современной НБА, которая, по его мнению, требует меньше физических усилий, чем в его времена.

"На самом деле мне бы очень хотелось играть в современной эпохе, она менее физическая", - цитирует Шака BasketNews.

О'Нил считает, что его уникальные качества позволили бы ему преуспеть в баскетболе в его нынешнем виде. Он упомянул, что привнес бы на площадку больше физики и атлетизма.

Читай также: НБА расширила право использования тренерского челленджа

А сравнивая себя с Яннисом Адетокумбо, Шакил выразил уверенность, что его стиль игры смог бы отзеркалить влияние "Грик Фрика" на игру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!