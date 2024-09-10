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Баскетбол

Шакил О'Нил: Я бы хотел сыграть в современной НБА

Многим было бы интересно посмотреть на противостояние Шака с Яннисом и Эмбиидом.
Вчера, 23:20
Шакил О'Нил / Getty Images
Шакил О'Нил / Getty Images

Шакил О'Нил, один из самых доминирующих центровых в истории НБА, недавно поделился своими мыслями о том, как бы он справился с сегодняшним баскетболом.

По словам "Дизеля", он был бы рад возможности выступать в современной НБА, которая, по его мнению, требует меньше физических усилий, чем в его времена.

"На самом деле мне бы очень хотелось играть в современной эпохе, она менее физическая", - цитирует Шака BasketNews.

О'Нил считает, что его уникальные качества позволили бы ему преуспеть в баскетболе в его нынешнем виде. Он упомянул, что привнес бы на площадку больше физики и атлетизма.

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А сравнивая себя с Яннисом Адетокумбо, Шакил выразил уверенность, что его стиль игры смог бы отзеркалить влияние "Грик Фрика" на игру.

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