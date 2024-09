НБА расширила право использования тренерского челленджа

НБА одобрила новое изменение правил на сезон-2024/25, которое включает просмотр повторов аутов по просьбе тренера, сообщает CluthPoints.

Во вторник, 10 сентября, на Совете управляющих НБА было одобрено расширенное использование функции "Челлендж тренера" в отношении мгновенного пересмотра нарушения выхода за пределы игровой площадки.

Теперь судьи и Центр повторов смогут просмотреть видео, чтобы определить, следовало ли фиксировать нарушение, непосредственно связанное с аутом.

Если мяч выходит за пределы поля, команды теперь смогут принять решение о том, хотят ли они, чтобы был проведен анализ причин выхода мяча за пределы поля.

То, что произошло в финале Западной конференции между Миннесотой и Далласом, является ярким примером этого нового изменения правил.

Во второй игре серии звезда Маверикс Кайри Ирвинг сфолил на форварде Тимбервулвз Джейдене МакДэниелсе, выбивая мяч из его рук. В итоге было назначено вбрасывание мяча - фол не был зафиксирован.

Так как мяч покинул пределы площадки от руки МакДэниелса, вбрасывание было назначено в пользу Далласа.

This is the example the NBA gave:



Kyrie Irving was able to get away with a foul on this play with Jaden McDaniels.

Now, if the play is challenged by a coach, officials can go back and assess a foul after the fact if it is deemed one.



pic.twitter.com/FqCNpleNh9 https://t.co/jVZFPCtHy2