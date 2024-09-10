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Баскетбол

НБА расширила право использования тренерского челленджа

Теперь судьи будут пересматривать эпизоды в большем количестве случаев.
Сегодня, 21:34
Майк Конли спорит с судьей / Getty Images
Майк Конли спорит с судьей / Getty Images

НБА одобрила новое изменение правил на сезон-2024/25, которое включает просмотр повторов аутов по просьбе тренера, сообщает CluthPoints.

Во вторник, 10 сентября, на Совете управляющих НБА было одобрено расширенное использование функции "Челлендж тренера" в отношении мгновенного пересмотра нарушения выхода за пределы игровой площадки.

Теперь судьи и Центр повторов смогут просмотреть видео, чтобы определить, следовало ли фиксировать нарушение, непосредственно связанное с аутом.

Если мяч выходит за пределы поля, команды теперь смогут принять решение о том, хотят ли они, чтобы был проведен анализ причин выхода мяча за пределы поля.

То, что произошло в финале Западной конференции между Миннесотой и Далласом, является ярким примером этого нового изменения правил.

Во второй игре серии звезда Маверикс Кайри Ирвинг сфолил на форварде Тимбервулвз Джейдене МакДэниелсе, выбивая мяч из его рук. В итоге было назначено вбрасывание мяча - фол не был зафиксирован.

Так как мяч покинул пределы площадки от руки МакДэниелса, вбрасывание было назначено в пользу Далласа.

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Ожидается, что комиссар НБА Адам Сильвер выступит перед СМИ, чтобы подробнее рассказать о новом изменении правил.

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