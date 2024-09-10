Форвард Лейкерс пропустит старт сезона из-за операции на колене

Кристиан Вуд второй раз за полгода лег на операционный стол.

Бигмен Лос-Анджелес Лейкерс Кристиан Вуд не сможет помочь своей команде на старте сезона-2024/25.

Как сообщает ESPN, 28-летний баскетболист перенес артроскопическую операцию на левом колене. По информации источника, командные доктора оценят его состояние через восемь недель.

Вуд пропустил последние два месяца прошлого сезона из-за травмы левого колена. В марте ему была проведена предыдущая артроскопическая операция.

Читай также: Ирвинг: Я виноват в поражении Далласа в Финале НБА

В своем первом сезоне в составе "озерников" он набирал в среднем 6,9 очка и 5,1 подбора в 50 матчах. При этом игрок последний раз появлялся на паркете 14 февраля.

В это межсезонье Кристиан Вуд использовал опцию игрока на следующий сезон, за который он заработает 3 миллиона долларов.

Первый матч нового сезона Лос-Анджелес проведет против Миннесоты 22 октября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!