НБА, плей-офф: Оклахома благодаря суперкамбэку сравняла счет в финальной серии
В ночь на субботу, 14 июня, в Национальной баскетбольной ассоциации был сыгран четвертый матч финала сезона. Оклахома одержала победу над Индианой на гостевом паркете.
Результат матча НБА за 13 июня
Индиана – Оклахома-Сити 104:111 (35:34, 25:23, 27:23, 17:31)
Индиана: Сиакам (20 + 8 подборов + 5 перехватов), Халибертон (18 + 7 передач + 5 потерь), Тернер (12), Нембхард (10), Несмит (8 + 9 подборов) – старт; Топпин (17 + 7 подборов), Матурин (8), Макконнелл (8), Шеппард (3).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (35), Джейлен Уильямс (27 + 7 подборов), Холмгрен (14 + 15 подборов), Дорт (6), Хартенштайн (2) – старт; Карузо (20 + 5 перехватов), К. Уильямс (4), Уоллес (2), Уиггинс (1), Джо (0).
- Счет в серии: 2-2
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